В РФ предложили пополнить рынок детских товаров посвященными СВО игрушками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В РФ следует придумать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров, которые будут отражать историю спецоперации. Такое предложение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По его словам, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, которые будут отражать тематику СВО. Активист отметил, что сейчас в стране можно наблюдать исторические процессы, накладывающие отпечаток на все сферы жизни. Ветров считает, что они должны находить отражение в том числе в области детского воспитания.

Это необходимо, подчеркнул он, чтобы российские дети учились патриотизму и могли отличать добро от зла.

"К примеру, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборных моделей и конструкторов военной техники, настольных игр, посвященных ходу СВО, интерактивных компьютерных программ", – передает текст обращения RT.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ активно привлекает участников СВО и ветеранов боевых действий к военно-патриотическому воспитанию школьников. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это направление образования является значительным.