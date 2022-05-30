Москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 31 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 вторника, 31 мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето придет в столичный регион 1 июня. Синоптик при этом отметил, что уже сегодня москвичи смогут ощутить солнечную, теплую погоду, которая и будет предвестником метеорологического лета.

