Спецрейс из Душанбе с россиянами на борту вылетел в Петербург

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Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Санкт-Петербург. На его борту на родину возвращаются 172 россиянина, сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"Вывозной рейс U6-8880 по маршруту Душанбе – Санкт-Петербург вылетел в 18.44 местного времени (16.44 мск). Всего на борту находятся 172 пассажира, среди которых 149 взрослых, 15 детей и восемь младенцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по возвращению граждан РФ из республики будет продолжена.

Ранее сообщалось, что более 80 граждан России, которые вернулись в страну рейсом из Шанхая, были доставлены из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсерваций.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.