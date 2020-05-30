График прогулок позволит избежать риска заражения COVID-19 в людных местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный врач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что график прогулок в Москве позволит избежать риска заражения коронавирусной инфекцией при скоплении людей в одном месте.

"С 1 июня у нас появится возможность гулять. За эти два месяца я и сам, как многие жители нашего города, забыл, что это такое. А ведь прогулки на свежем воздухе очень полезны. Но это совсем не значит, что все сразу должны выйти на улицу", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Медик подчеркнул, что в случае несоблюдения мер предосторожности самоизоляция, в которой находились москвичи, может оказаться бессмысленной.

В связи с этим Вечорко порекомендовал не игнорировать ношение масок и перчаток, а также призвал помнить о соблюдении безопасного расстояния между людьми.

"Мы столько уже вытерпели, осталось совсем немного. Давайте достойно выйдем из ситуации, в которой оказались не только мы, но и весь мир", – резюмировал врач.

С 1 июня в столице будут открыты парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется. Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Отмечается, что гулять можно два раза в будни и один раз в выходной день.

Также с 1 июня москвичи смогут снова заниматься спортом на свежем воздухе. В связи с этим фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала, как снова вернуться в форму без вреда для здоровья.