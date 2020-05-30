Более 2 тыс школьников из разных стран приняло участие в столичном IТ-марафоне

11:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 2 тысяч школьников из 51 региона РФ и трех зарубежных стран поучаствовало в столичном IТ-марафоне, который прошел онлайн с 11 по 28 мая, сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.
"В начале мая Московский центр технологической модернизации образования объявил о старте первого в истории IТ-марафона с использованием облачных сред разработки IТ-решений. Марафон проводился в дистанционном формате среди учеников 6-10 классов. Он вызвал интерес не только у столичных школьников, но и у ребят из других регионов нашей страны, а также из Израиля, Белоруссии и Казахстана", – говорится в сообщении.
Как отмечается, марафон содержал не только соревновательную часть, но и образовательную.
Обучение проходило по таким направлениям, как 3D-моделирование, робототехника, информационная безопасность, системное администрирование и электроника. Затем участникам предстояло представить собственные проекты.
В пресс-службе уточнили, что всего ребята выполнили более 500 работ по различным IТ-направлениям.
Больше всего баллов набрали учащиеся московских школ №1288, №1324, №1770, №1580, №1517, №1212, №1150, №1409, №58, №1363, №548, №1391, №2098, а также школ "Марьина Роща" и "Ай-Ти Школа МЦКО". По итогам соревновательной части максимальное количество баллов – 500 – набрали два ученика столичной школы №1288.
Как стало известно ранее, свыше 6,5 тысячи девятиклассников приняло участие в дистанционном тестировании для поступления в ИТ-классы. Желающих обучаться по такой программе стало в два раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Известно, что школьником предстояло ответить на 20 вопросов по физике, математике, информатике и общим ИТ-компетенциям.
Те, кто пройдет отбор, будут зачислены в ИТ-классы, где будут изучать веб-разработку, проектирование интерфейсов, аналитику больших данных, прототипирование и информационную безопасность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: