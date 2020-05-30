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Общество

11:46

Более 2 тыс школьников из разных стран приняло участие в столичном IТ-марафоне

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2 тысяч школьников из 51 региона РФ и трех зарубежных стран поучаствовало в столичном IТ-марафоне, который прошел онлайн с 11 по 28 мая, сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

"В начале мая Московский центр технологической модернизации образования объявил о старте первого в истории IТ-марафона с использованием облачных сред разработки IТ-решений. Марафон проводился в дистанционном формате среди учеников 6-10 классов. Он вызвал интерес не только у столичных школьников, но и у ребят из других регионов нашей страны, а также из Израиля, Белоруссии и Казахстана", – говорится в сообщении.

Как отмечается, марафон содержал не только соревновательную часть, но и образовательную.

Обучение проходило по таким направлениям, как 3D-моделирование, робототехника, информационная безопасность, системное администрирование и электроника. Затем участникам предстояло представить собственные проекты.

В пресс-службе уточнили, что всего ребята выполнили более 500 работ по различным IТ-направлениям.

Больше всего баллов набрали учащиеся московских школ №1288, №1324, №1770, №1580, №1517, №1212, №1150, №1409, №58, №1363, №548, №1391, №2098, а также школ "Марьина Роща" и "Ай-Ти Школа МЦКО". По итогам соревновательной части максимальное количество баллов – 500 – набрали два ученика столичной школы №1288.

Как стало известно ранее, свыше 6,5 тысячи девятиклассников приняло участие в дистанционном тестировании для поступления в ИТ-классы. Желающих обучаться по такой программе стало в два раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Известно, что школьником предстояло ответить на 20 вопросов по физике, математике, информатике и общим ИТ-компетенциям.

Те, кто пройдет отбор, будут зачислены в ИТ-классы, где будут изучать веб-разработку, проектирование интерфейсов, аналитику больших данных, прототипирование и информационную безопасность.

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