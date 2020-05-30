Свыше 10 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России провели более 10 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфеции. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 10,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", – говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки было проведено 315,8 тысячи исследований.

По состоянию на сегодняшний день под медицинским наблюдением в России остаются 307 тысяч 100 человек.

Ранее стало известно, что в Москве от коронавируса вылечились еще 3 599 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в столице составило 78 324 человека.

В Роспотребнадзоре заявляли о снижении эпидемического процесса в РФ. Сообщалось, что такая тенденция сохраняется даже при росте тестирований.