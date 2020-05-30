Москвичам придется ждать полного солнечного затмения более 100 лет

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Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть полное солнечное затмение лишь в 2126 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Московского планетария Фаину Рублеву.

Она заявила, что москвичам придется ждать такого явления более 100 лет.

"К сожалению, москвичам и жителям Подмосковья еще долго не повезет. Ближайшее полное затмение будет в 2126 году 16 октября в 10.45", – сообщила она.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем. Чаще происходят так называемые частные затмения, когда земную поверхность пересекает лишь лунная полутень.

И если в ближайшее время солнечное затмение наблюдать не удастся, то посмотреть на затмение Венеры будет все же возможно. Оно произойдет 19 июня при дневной видимости. Пик затмения придется на 12 часов дня.