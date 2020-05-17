Россияне смогут наблюдать в небе МКС до конца мая

Фото: NASA

Международная космическая станция будет видна на небе невооруженным глазом. Увидеть ее можно по вечерам до конца мая, передает Роскосмос.

"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", – говорится в сообщении.

МКС пролетает по направлению с юго-запада на юго-восток, а потому, чтобы увидеть станцию, необходимо смотреть на южный небосклон.

Отмечается, что москвичи смогут наблюдать объект в небе несколько раз в день. При этом в ряде случаев пролет станции в зоне видимости будет длиться более 6 минут – 17 мая в 23.21, 18 мая в 00.57 и в 22.33, 19 мая в 21.46, 20 мая в 22.34, 21 мая в 21.47, 22 мая в 22.35, 23 мая в 21.48 и 25 мая в 21.49.

На данный момент на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Ранее москвичам на самоизоляции предложили представить себя космонавтами. Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков рассказал, что любой космонавт должен следовать четкому распорядку дня, поэтому сперва он предложил гражданам начать именно с планирования дня. Далее он посоветовал навести порядок в своей квартире и выбросить ненужные вещи, поскольку на станции они мешают движению.