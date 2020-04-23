Москвичам на самоизоляции предложили представить себя космонавтами

Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков дал несколько советов москвичам, которые помогут почувствовать себя на некоторое время жителями МКС, передает телеканал Москва 24.

Он рассказал, что любой космонавт должен следовать четкому распорядку дня, поэтому сперва он предложил гражданам начать именно с планирования дня. Далее он посоветовал навести порядок в своей квартире и выбросить ненужные вещи, поскольку на станции они мешают движению.

Рыжиков добавил, что после этого нужно завести бортовой журнал и записывать туда каждое действие. Он посоветовал придумать и провести собственный эксперимент, отметив, что можно посадить на подоконнике лук, помидоры, зелень и наблюдать за процессом выращивания.

Также космонавт предложил в свободное время заняться спортом. Он отметил, что если в квартире нет тренажера, то можно всей семьей лечь на диван и вообразить, что крутите педали велосипеда.

Ранее сообщалось, что столичный музей космонавтики запустит онлайн-проект "Поехали вместе". В ходе онлайн-встреч с российскими выставочными площадками зрителям расскажут о коллекциях аналогичных музеев в Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге и Клину.

На первой встрече пользователей познакомят с уникальными экспонатами. Так, можно будет увидеть скафандр российского космонавта Сергея Прокопьева, совершившего два выхода в открытый космос.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться на сайте музея. Программа стартует в пятницу, 24 апреля. Прямые включения из музеев продолжительностью около часа будут идти раз в неделю.

