Фото: Москва 24/Никита Симонов

В июне россияне смогут увидеть затмение Венеры. Луна закроет планету 19 июня, сообщает "Газета.ру".

Понаблюдать за явлением можно будет при дневной видимости. Пик затмения придется на 12 часов дня.

Кроме того, 5 июня состоится полутеневое затмение Луны. Увидеть его смогут жители европейской части страны. А 21 июня ожидается кольцеобразное затмение Солнца, однако в России можно будет наблюдать лишь частичные его фазы.

Ранее сообщалось о том, что россияне смогут наблюдать в небе МКС до конца мая. Шанс увидеть станцию еще есть. Для этого необходимо по вечерам смотреть на южный небосклон.