В РПЦ осудили сообщения о мироточении могильного креста Юлии Началовой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сообщения о том, что крест на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил, – оскорбление ее памяти. Русская православная церковь против хайпа на трагедии в семье артистки, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что в церкви понимают скорбь близких артистки и поклонников ее таланта. "Однако полагаем, что распространение сведений о так называемых чудесах, мироточениях попросту оскорбляют ее память. Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти", – цитирует Кипшидзе Агентство "Москва".

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что на могиле Началовой якобы мироточит крест. После этого люди начали приходить на кладбище, чтобы зарядить воду и кремы.

Юлия Началова умерла в марте на 39-м году жизни. Врач певицы Василий Шуров назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге.

В связи с подагрой у нее нарушилась функция почек. При этом специалист уточнил, что у Началовой не было диабета или волчанки.