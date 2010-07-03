В РПЦ осудили сообщения о мироточении могильного креста Юлии Началовой

Сообщения о том, что крест на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил, – оскорбление ее памяти. Русская православная церковь против хайпа на трагедии в семье артистки, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что в церкви понимают скорбь близких артистки и поклонников ее таланта. "Однако полагаем, что распространение сведений о так называемых чудесах, мироточениях попросту оскорбляют ее память. Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти", – цитирует Кипшидзе Агентство "Москва".
Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что на могиле Началовой якобы мироточит крест. После этого люди начали приходить на кладбище, чтобы зарядить воду и кремы.
Юлия Началова умерла в марте на 39-м году жизни. Врач певицы Василий Шуров назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге.
В связи с подагрой у нее нарушилась функция почек. При этом специалист уточнил, что у Началовой не было диабета или волчанки.
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