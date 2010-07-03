Агент Началовой прокомментировала инициативу снять биографический фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева в интервью Москве 24 прокомментировала инициативу создать биографический фильм про исполнительницу. По ее словам, инициаторы съемки картины звонили однажды с этой идеей, но официального согласия семья Юлии пока не давала.
"Мы не занимаемся съемками художественного фильма про Юлию. Это самодеятельная попытка что-то сделать со стороны фанатов. Мы не подтверждаем, что это официально. Права никому не давали на то, чтобы люди делали какой-то фильм", – рассказала она.
Исаева также добавила, что подобная инициатива может быть наказуема. По ее словам, чтобы "сохранить светлую память" о Началовой, семья сама сделает все возможное.
"Это очень неправильно и некрасиво – пытаться сделать вид, что с нами согласовали, когда с нами не согласовали. Мало того, мы не принимаем участие в этом процессе. Я опровергаю пока эту инициативу", – отметила она.
Мы уже пришли к очень многим разнообразным идеям, и у нас уже есть в том числе идея о фильме, но делать мы это будем самостоятельно, в компании с профессионалами.
Анна Исаева
агент певицы Юлии Началовой
Ранее СМИ сообщили о том, что будет снят художественный фильм о жизни Юлии Началовой, который получит название "Буду рядом..." Режиссером картины выступит Наталья Филатова, а продюсером будет Андрей Загорский. Имя актрисы, которая исполнит роль самой Началовой, пока не раскрывается.
Артистка умерла 16 марта. Врач Началовой Василий Шуров назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге.
В связи с подагрой у нее нарушилась функция почек. При этом Шуров уточнил, что у певицы не было диабета или волчанки. Началову госпитализировали из-за осложнений от подагры, которая развилась после неудачной операции по увеличению груди. Отец певицы утверждал, что причина смерти дочери – абсцесс.
Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но это не помогло спасти артистку.
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