СМИ сообщили о съемках фильма о жизни Юлии Началовой

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

О жизни певицы Юлии Началовой снимут полнометражный художественный фильм, сообщает портал Vokrug.tv. Премьера намечена уже на осень текущего года.

Картина получила название "Буду рядом". В ее основу лягут реальные события из жизни исполнительницы: ее детство, первый выход на сцену и последние дни жизни. Подробности сюжета и имя исполнительницы главной роли не раскрываются.

Режиссером фильма стала Наталья Филатова, а продюсером – Андрей Загорский. Известно, что несколько дней назад в столичном аэропорту сняли финальную сцену картины.

Артистка умерла 16 марта. Врач Началовой Василий Шуров назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге.

В связи с подагрой у нее нарушилась функция почек. При этом Шуров уточнил, что у певицы не было диабета или волчанки. Началову госпитализировали из-за осложнений от подагры, которая развилась после неудачной операции по увеличению груди. Отец певицы утверждал, что причина смерти дочери – абсцесс.

Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но это не помогло спасти артистку.

Певица родилась в 1981 году в Воронеже. В пять лет Началова впервые спела на профессиональной сцене. Затем она стала победительницей телевизионного конкурса "Утренняя звезда".

В 1997 году вышел ее сингл "Герой не моего романа", а в 2005 году она выпустила альбом "Музыка любви". Последний клип артистки – "Я выбираю" – увидел свет в 2018 году.