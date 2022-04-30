Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителям столицы в праздничные дни нужно быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом коммунальщиков, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Перед праздничными днями еще раз напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Заммэра подчеркнул, что специалисты выезжают на вызов только по заявкам граждан, а время приезда согласовывается заранее.
"Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то 100% это – мошенники. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации", – отметил Бирюков.
По его словам, информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит.
Ранее специалисты по кибербезопасности призвали россиян проявлять осторожность в интернете из-за повышенной активности мошенников в майские праздники. Эксперт кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, что в связи с праздничными днями компании рассылают множество рекламных сообщений, которые могут стать маскировкой для спам-писем.
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