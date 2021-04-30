В России предложили устанавливать социальную доплату к пенсии без заявлений

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Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии предлагается устанавливать без заявления от пенсионера. Об этом говорится в проекте Минтруда, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Доплаты предлагают устанавливать со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее возникновения права на нее.

При установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган ПФР, который ее установил, будет уведомлять гражданина. В уведомлении укажут, что пенсионер должен извещать орган, осуществляющий доплату, о выходе на работу и других обстоятельствах, из-за которых может быть изменен размер доплаты или она вовсе будет прекращена.

Также гражданин сможет отказаться от получения выплаты, подав соответствующее заявление в территориальный орган ПФР.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, упрощающий процесс установления и выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Таким образом, организации, где есть летчики гражданской авиации или работники угольной промышленности, должны будут предоставлять в ПФР сведения о периодах работы, которые дают право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер этой доплаты, за периоды до 1 января 2022 года.

