Еще 2 008 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в столице от коронавируса выздоровели еще 2 008 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 991 419.

В городе за 24 часа выявили 2 662 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1 084 человека, при этом скончались 57 пациентов с COVID-19.

В России за последние сутки выявили 8 731 новый случай коронавируса. В 1 251 случае болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва и Республике Алтай.

Всего в России подтверждено 4 805 288 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 8 406 человек, за все время пандемии – 4 427 946 человек. Скончались от болезни за 24 часа 397 пациентов, за все время – 110 128.