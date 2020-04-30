Ураган обрушился на Красноярск минувшей ночью

Фото: Соцсети

Штормовой ветер и гроза обрушились на Красноярск в ночь на 30 апреля. Ролики с разгулом стихии, снятые местными жителями, распространились по соцсетям, сообщают "Дни.ру".

Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду. За ночь были повалены десятки деревьев и столбов, повреждены остановки общественного транспорта.

22 апреля штормовой ветер в Москве повалил более 130 деревьев и повредил несколько десятков автомобилей. Порывы стихии временами достигали 23 метров в секунду.

Из-за разбушевавшейся погоды никто не пострадал. Способствовал этому режим самоизоляции, ранее установленный в городе. Из окон горожане снимали снегопад, ливень и гнущиеся деревья.