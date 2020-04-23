Пять человек погибли из-за торнадо в США

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Пять человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на несколько регионов американских штатов Техас и Оклахома. Более 20 получили ранения, сообщает телеканал CNN.

Ряд жилых домов, магазинов и объектов инфраструктуры получили повреждения, обвалены деревья и опоры линии электропередачи. Ветер перевернул автомобили.

Ранее волна торнадо прокатилась по американскому Югу, погибли не менее 30 человек. Дональд Трамп обещал помощь пострадавшим от стихии штатам.

В штатах Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Алабама ввели режим ЧС. Без электричества осталось свыше 1 миллиона человек.