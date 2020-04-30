Театральные представления для ветеранов войны покажут во дворах домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День Победы во дворах домов Подмосковья, где живут ветераны Великой Отечественной войны, покажут театрализованные представления. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У нас на сегодня 2 тысячи 780 ветеранов, живущих на территории Московской области. Мы запланировали адресное поздравление каждого с помощью театрализованной бригады, которая приедет к дому, где живет ветеран, с громкоговорителями и специальной праздничной программой для жителей двора и для ветерана", – заявила министр культуры региона Елена Харламова.

По ее словам, празднование Дня Победы в Московской области продолжится в социальных сетях. Для этого были записаны ролики с историями семей региона о Великой Отечественной войне.

"Мы с января предложили семьям записывать ролики с их историями в специальных студиях, которые мы организовали. 3 тысячи 450 роликов было записано жителями, и акция продолжалась до момента начала режима самоизоляции. Все эти ролики мы покажем с 8 по 10 мая во всех соцсетях, в которых сможем показать", – добавила Харламова.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса был отменен парад Победы. Мероприятие перенесли на более поздний срок. Аналогичное решение было принято в отношении традиционной всероссийской акции "Бессмертный полк". Она состоится 9 мая, но исключительно в цифровом формате.

