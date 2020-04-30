В кафе Сочи показали новый способ обслуживания при соцдистанции
В кафе Сочи показали новый способ обслуживания при социальной дистанции, передает телеканал Москва 24.
Сотрудники заведения в шутливой форме продемонстрировали, как обслуживались бы клиенты кафе при соблюдении соцдистанции, предписанной властями.
Так, на видео девушка-официантка с подносом обслужила воображаемых клиентов, подкинув на расстоянии 1,5 метра напитки и еду.
"Самоизоляция, говорите, дистанция 1,5 метра. Тогда вот ваш апероль, пожалуйста, соевые бобы, американо с сахаром", – говорит девушка, кидая на каждый столик заказанную якобы посетителями еду.
4 апреля мэр столицы обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра.
В магазинах, аптеках и любых других организациях, в которых находятся или работают люди, должна быть нанесена специальная разметка и установлен режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. За нарушение может грозить штраф 5 тысяч рублей.
27 апреля сообщалось, что в отношении торговых объектов за нарушение правил социального дистанцирования в столице было составлено 500 протоколов. Для обеспечения безопасности москвичей проводятся контрольные мероприятия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: