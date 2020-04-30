В кафе Сочи показали новый способ обслуживания при соцдистанции

В кафе Сочи показали новый способ обслуживания при социальной дистанции, передает телеканал Москва 24.

Сотрудники заведения в шутливой форме продемонстрировали, как обслуживались бы клиенты кафе при соблюдении соцдистанции, предписанной властями.

Так, на видео девушка-официантка с подносом обслужила воображаемых клиентов, подкинув на расстоянии 1,5 метра напитки и еду.

"Самоизоляция, говорите, дистанция 1,5 метра. Тогда вот ваш апероль, пожалуйста, соевые бобы, американо с сахаром", – говорит девушка, кидая на каждый столик заказанную якобы посетителями еду.

4 апреля мэр столицы обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра.

В магазинах, аптеках и любых других организациях, в которых находятся или работают люди, должна быть нанесена специальная разметка и установлен режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. За нарушение может грозить штраф 5 тысяч рублей.

27 апреля сообщалось, что в отношении торговых объектов за нарушение правил социального дистанцирования в столице было составлено 500 протоколов. Для обеспечения безопасности москвичей проводятся контрольные мероприятия.

