Более 500 протоколов составили в отношении столичных магазинов за нарушение соцдистанции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 500 протоколов составили в отношении торговых объектов за нарушение правил социального дистанцирования в столице. Приведены данные за период с 11 апреля, заявили Агентству "Москва" представители департамента торговли и услуг.

"Общая сумма штрафов может составить от 37,52 миллиона до 105,2 миллиона рублей в зависимости от решения суда. Подавляющее большинство торговых предприятий добросовестно и ответственно подошли к выполнению санитарных требований", – рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Отмечается, что регулярные проверки надзорных органов положительно сказались на поведении городских предпринимателей.

"Если в начале периода проверки объектов торговли ежедневно составлялось в среднем 80 протоколов, то сейчас это количество уменьшилось до 20-25", – уточняют в департаменте.

За прошлую неделю составлено 153 материала по нарушению правил социального дистанцирования. Меры и ограничения действуют в городе на обеспечение социальной дистанции между покупателями и сотрудниками.

Для обеспечения безопасности москвичей проводятся контрольные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в столице усилят контроль за соблюдением социальной дистанции. За несоблюдение 1,5-метрового расстояния полагается штраф.

