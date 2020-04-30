Кабмин отложил ввод новых правил по тюнингу машин

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Правительство РФ на полгода отложило ввод новых правил по внесению изменений в конструкцию транспортных средств. Согласно новому распоряжению, они вступят в силу с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичная мера была принята в отношении новых правил сдачи экзаменов по вождению. В этом случае регламент обновится с 1 апреля 2021 года. Изначально они должны были измениться с 1 октября текущего года.

Согласно новым требованиям, кандидаты на права получат возможность оспорить результаты тестов, а в правилах дорожного движения появятся новые термины – "обучаемый вождению" и "обучающий вождению".

Минимальный возраст обучаемых вождению будет закреплен на уровне 16 лет.

До 31 мая перенесено и еще одно требование. Кабмином была продлена приостановка правил оснащения грузовиков и автобусов спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS и на этот же срок отложено введение дополнительных требований к оснащению автобусов спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS.

Ранее в Госдуме поддержали введение регламента езды на электросамокатах. Поскольку данные устройства могут развивать скорость до 40 километров в час, законодатели рассчитывают ограничить из использование в целях безопасности.

