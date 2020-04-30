Москвичи с коронавирусом и ОРВИ не смогут воспользоваться ранее оформленными пропусками

Фото: Москва 24/Антон Великжанининанинин

В столице аннулировали 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, оформленных москвичами с коронавирусной инфекцией или ОРВИ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В департаменте информационных технологий напомнили, что пациенты, у которых диагностирован COVID-19 или ОРВИ, обязаны соблюдать режим изоляции. Такие граждане получают уведомления на электронную почту или по СМС о том, что их рабочие пропуска аннулированы.

"На текущий момент недействительными признаны 8,5 тысячи пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тысяч пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями", – уточнили в ведомстве.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме, могут пройти лечение на дому, если такое решение примет врач. После этого заболевший и его родные подписывают согласие на то, что не покинут квартиру, пока им не подтвердят отсутствие коронавирусной инфекции в организме.

При ном даже при легком течении заболевания госпитализировать следует пациентов с COVID-19 старше 65 лет, беременных, детей до 3 лет, пациентов с симптомами ОРВИ, имеющих хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы.