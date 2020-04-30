Москвичи с коронавирусом и ОРВИ не смогут воспользоваться ранее оформленными пропусками

Фото: Москва 24/Антон Великжанининанинин
В столице аннулировали 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, оформленных москвичами с коронавирусной инфекцией или ОРВИ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В департаменте информационных технологий напомнили, что пациенты, у которых диагностирован COVID-19 или ОРВИ, обязаны соблюдать режим изоляции. Такие граждане получают уведомления на электронную почту или по СМС о том, что их рабочие пропуска аннулированы.
"На текущий момент недействительными признаны 8,5 тысячи пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тысяч пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями", – уточнили в ведомстве.
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
Пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме, могут пройти лечение на дому, если такое решение примет врач. После этого заболевший и его родные подписывают согласие на то, что не покинут квартиру, пока им не подтвердят отсутствие коронавирусной инфекции в организме.
При ном даже при легком течении заболевания госпитализировать следует пациентов с COVID-19 старше 65 лет, беременных, детей до 3 лет, пациентов с симптомами ОРВИ, имеющих хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы.
"Мосгорсправка": виды и сроки пропусков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: