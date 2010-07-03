Названа средняя стоимость пикника в майские праздники

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Набор для майских шашлыков в среднем обойдется россиянам в 1206 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя онлайн-касс "Эвотор".

В классический набор для пикника входит один мангал, пачка угля, шесть шампуров, а также два килограмма свинины. Эксперты отметили, что столичная семья из четырех человек заплатит за такой набор 1325 рублей, а семья из Санкт-Петербурга – 1348 рублей.

Отмечается, что специалисты проанализировали данные 150 тысяч смарт-терминалов, которые располагались во всех городах России.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали советы по выбору мяса для шашлыка. Они посоветовали избегать мест неустановленной торговли и товара неизвестного происхождения без сопроводительных документов.

Специалисты также добавили, что при покупке замаринованного шашлыка важно изучить маркировку. Хорошо, если на ней стоит сорт мяса. Отдать предпочтение лучше первому или высшему сорту.

Обратить внимание нужно и на наличие консервантов. Как пояснили в Роспотребнадзоре, безопасней всего лимонная кислота, поскольку она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. А вот фосфатов следует избегать.

Производственный маринад может храниться не более недели. При этом он должен быть плотно закрыт.