Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Безоблачная сухая погода ожидается в Москве во вторник, 30 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до 0 градусов.

Осадков в Московском регионе не ожидается. Ветер переменный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 9–14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

Из-за риска природных пожаров на 30 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в День Победы. Согласно прогнозам, холодов в этот день не ожидается. Наиболее вероятная температура – 15–18 градусов.