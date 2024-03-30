Москвичей предупредили о новых температурных рекордах 1 и 2 апреля

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Суточные температурные рекорды могут обновиться в столичном регионе 1 и 2 апреля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в Москве ожидается серьезное потепление 1 и 2 апреля. Как он утверждает, температура поднимется выше плюс 17 градусов.

"Эти дни друг за другом будут носить титул самого теплого дня года. Такими теплыми первые два дня апреля в столице не были за всю историю инструментальных наблюдений за погодой", – объяснил синоптик.

При этом он напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры 1 апреля был установлен в 1983 году и достиг плюс 17,8 градуса. Между тем 2 апреля рекорд составил плюс 17,4 градуса и был зафиксирован в 1951 году.

О теплой погоде 1 апреля заявлял и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он сообщал, что майское тепло ожидает москвичей и 2 апреля. На этом фоне синоптик рекомендовал менять шины на автомобилях индивидуально. Тишковец призвал не забывать про традиционные весенние возвраты холодов, которые просматриваются в конце апреля – начале мая.



Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 15 см