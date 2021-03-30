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Общество

17:25

Стало известно, чем россияне чаще всего занимаются в интернете

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, чем чаще всего занимаются россияне в интернете.

Большую часть времени 90% россиян проводят за общением с близкими людьми, 83% уделяют свободное время чтению новостей, а 80% проводят банковские операции.

В центре уточнили, что за последние два года значительно выросла доля людей, использующих интернет-магазины.

В сфере образования, напротив, показатели не меняются уже несколько лет.

"Что касается обучения и саморазвития. На мой взгляд, происходит стагнация. Эта сфера не развивается последнее время. Доля высока – две трети аудитории обращались за подобными услугами, но доля стагнирует и остается на прежнем уровне", – приводит слова директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова РИА Новости.

Ранее эксперты подсчитали, насколько выросло количество желающих работать в удаленном формате за год. Они рассказали, что количество таких работников выросло в 6 раз. Эксперты уверены, что это связано с последствиями пандемии коронавируса и полученным опытом дистанционной работы.

Такой формат позволил сотрудникам освободить больше времени для личных дел, а работодателям – экономить на производственных затратах.

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