Ученые нашли причину наиболее опасного типа рака

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Австралийские ученые выявили ген, отвечающий за развитие самой агрессивной разновидности рака груди с катастрофически низкой выживаемостью. Исследование экспертов размещено изданием Nature Communications.

Специалисты рассказали, что рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы связан с присутствием прогестерона и эстрогена. Данная разновидность рака более чувствительна к гормональной терапии. При этом небольшая доля людей может страдать от особого типа эстроген-рецептор-положительного (ER+) рака, подчеркнули ученые.

Его называют IntClust2, и данный вид самый опасный из всех видов рака молочной железы. По словам ученых, метастазы часто проникают в лимфатические узлы и распространяются на весь организм. Это становится причиной гибели половины заболевших таким раком женщин, уточнили специалисты.

Ученые изучили 119 образцов рака молочной железы. IntClust2 характеризуют значительной амплификацией участка ДНК в хромосоме 11, где находится ген AAMDC. По результатам научной работы следует, что опухоли могут поддерживать рост в условиях метаболического стресса.

Ранее онколог назвал первые признаки рака крови у детей. Специалист порекомендовал родителям внимательно следить за здоровьем и не пропускать осмотры у педиатра.