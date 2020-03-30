Более 40 тысяч заявок на соцуслуги поступило на горячую линию по COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На горячую линию по вопросам коронавируса в Москве поступило более 40 тысяч заявок на получение социальных услуг. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы создали единую горячую линию, куда можно обращаться по индивидуальным вопросам. За прошедшую неделю на нее поступило более 40 тысяч звонков. В основном люди обращаются с просьбой купить и доставить продукты, лекарства, погулять с собакой", – объяснила представитель мэрии.

Ракова напомнила, что сейчас в Москве действует сеть волонтеров и социальных работников. В связи с этим, власти запрещают посещение пожилых родственников и просят заказывать им все необходимое удаленно.

На данный момент известно, что москвичи старше 65 лет и люди, страдающие от хронических заболеваний, обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Чтобы обратиться за помощью, им достаточно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-09.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

