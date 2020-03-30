Постящимся людям рекомендовали заменить майонез хумусом

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Людям, соблюдающим пост, рекомендовали заменить майонез хумусом, поскольку он не содержит продуктов животного происхождения.

По словам специалиста инспекции по качеству питания Елены Павловой, хумус также богат белками и витаминами.

"Хумус готовится из отварного нута, который измельчается вручную или с помощью блендера с добавлением оливкового масла, сока лимона, кунжутной пасты и различных приправ. Хумус из нута содержит полноценный растительный белок, пищевую клетчатку, ненасыщенные жиры, витамины, железо", – приводит Агентство "Москва" слова специалиста.

Также Павлова предостерегла граждан от приобретения потемневшего нута с потускневшей оболочкой и темными пятнами на ней. Кроме того, не стоит употреблять продукт, на котором проросли корешки или ростки, предупредила она.

Эксперт добавила, что перед приготовлением нут необходимо промыть, залить холодной водой и оставить отстояться. После этого продукт варится до готовности.

Ранее диетолог рассказал о вреде и пользе постного питания. Отмечалось, что не соблюдать пост могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины.