Комендантский час в Подмосковье не вводился – МВД

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В Подмосковье комендантский час установлен не был. Сотрудники полиции должны были проинформировать жителей региона только о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

"На территории Московской области комендантский час не вводился", – приводит РИА Новости ее слова.

В воскресенье вечером появилась информация о том, что полицейские распространили данные об установлении в Подмосковье комендантского часа и запрете выхода граждан на улицу в это время.

Петрова добавила, что в отношении сотрудников органов, донесших до жителей Московской области недостоверную информацию, будет проведена проверка.

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия не является сценарием голливудского фильма. Он подчеркнул, что в стране приняты все необходимые меры для борьбы с инфекцией.

Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.