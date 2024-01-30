Эксперт объяснил, почему при работе обогревателей бывает трудно дышать в помещениях

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Часто при работе обогревателей становится трудно дышать в помещениях. Руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев объяснил в эфире радио Sputnik, почему так происходит.

"Теоретически электрический обогреватель не может выжигать кислород, потому что он не использует горение, он просто нагревается. Если бы это была печь или газовый камин, то они, безусловно, выжигали бы кислород", – отметил он.

Однако эксперт добавил, что на фоне работы обогревателя воздух становится сухим, в результате чего человеку трудно дышать, ему кажется, будто не хватает кислорода.

При этом количество кислорода может реально становиться меньше из-за электрообогревателей на основе инфракрасного излучателя, заметил Ястребцев.

"Если в помещении есть большое количество пылевых частиц, то при соприкосновении с раскаленной спиралью они будут сгорать, и при этом будет уменьшаться содержание кислорода в воздухе", – объяснил он.

Эксперт рекомендовал ставить такие обогреватели подальше от сгораемых поверхностей. Также Ястребцев посоветовал устанавливать зимой в помещениях увлажнители воздуха.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева отметила, что сухой воздух и скопление большого количества людей в офисном помещении зимой приводят к недостатку кислорода.

По ее словам, впоследствии это может вызывать негативные процессы в организме. Она обратила внимание, что сотрудники офисов, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, часто болеют, причем необязательно простудными заболеваниями.



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