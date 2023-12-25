Врач рассказала, чем опасен офисный воздух зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сухой воздух и скопление большого количества людей в офисном помещении зимой приводят к недостатку кислорода, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача общей практики Ларису Алексееву.

По ее словам, впоследствии это может вызывать негативные процессы в организме. Она отметила, что сотрудники офисов, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, часто болеют, причем не обязательно простудными заболеваниями.

"Речь идет и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток вызывает сонливость, снижение работоспособности и апатию", – пояснила Алексеева.

Она добавила, что сухой воздух провоцирует развитие и простуды, поскольку местный иммунитет слизистых снижается. Врач добавила, что офисные сотрудники 89% времени проводят сидя за компьютером, редко выходя на обед. Многие едят прямо на рабочем месте, но чаще всего соблюдать полноценный режим питания не удается практически никому.

По словам специалиста, это может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и ожирению. Кроме того, сотрудники, много работающие за компьютером, рискуют еще получить и проблемы со зрением.

Таким людям она рекомендует поменять свой образ жизни, иметь в офисе увлажнитель воздуха, при этом регулярно проветривать помещение и периодически выходить на свежий воздух, чтобы в мозг поступало достаточное количество кислорода.

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