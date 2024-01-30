Жителям Москвы рассказали о погоде 30 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 30 января, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до минус 3 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании, которое придет в Москву к выходным, 3 и 4 февраля. Погода вернется к климатической норме, добавил синоптик.

Вильфанд также сообщил, что весенняя погода не придет в Россию в начале марта. Он напомнил, что март в РФ – это зимний месяц, а столбики термометров поднимаются до 15 градусов тепла только во второй половине апреля.

Температура в Москве в начале февраля будет на 5–6 градусов выше нормы