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Общество

30 января, 18:55

Список запрещенных наркотических средств и растений предложили расширить

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство внутренних дел России предложило расширить список запрещенных наркосодержащих растений. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

В список растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ведомство планирует добавить банистериопсис каапи, диплоптерис кабрерана, ибогу и психотрию зеленую.

Документ также определяет размеры приобретения, хранения, перевозки, переработки наркотических веществ и растений.

Ранее первый зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил установить уголовную ответственность за употребление наркотиков.

Он добавил, что единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение. При этом осужденные за употребление наркотиков не должны отбывать наказание в обычных тюрьмах.

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