Россельхознадзор приостановил ввоз партии спермы кроликов из Франции

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Россельхознадзор приостановило в аэропорту Шереметьево ввоз партии спермы кроликов из Франции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, оформление партии в количестве 62 доз было приостановлено 17 января.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие вида груза.
В ведомстве уточнили, что после проверки груз был возвращен в страну отправления.
В Госдуме ранее не исключили возможности разрешить россиянам становиться донором спермы посмертно.