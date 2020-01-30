Россельхознадзор приостановил ввоз партии спермы кроликов из Франции

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Россельхознадзор приостановило в аэропорту Шереметьево ввоз партии спермы кроликов из Франции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оформление партии в количестве 62 доз было приостановлено 17 января.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие вида груза.

В ведомстве уточнили, что после проверки груз был возвращен в страну отправления.

В Госдуме ранее не исключили возможности разрешить россиянам становиться донором спермы посмертно.