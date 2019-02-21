Непорочное зачатие обнаружили у рыбы

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Британские ученые обнаружили трехиглую колюшку, которая смогла выносить икру в яичниках. Внутри рыбы находились несколько десятков зародышей, готовых вылупиться. Каким образом рыба оказалась оплодотворена, непонятно, сообщает портал Planet Today.

Трехиглые колюшки мечут икру, которую затем оплодотворяют самцы, то есть зародыши развиваются вне рыбы.

По словам Эндрю МакКолла из Ноттингемского университета, ученые периодически отлавливают колюшек в исследовательских целях. На рыбах изучают эволюционные изменения.

В этот раз была поймана самка с сильно раздутым брюхом.

"Но тут дело было не в икре, а в зародышах, которые начали развиваться внутри рыбы", – сказал МакКолл.

Исследователи выдвигают различные теории относительно способа оплодотворения. Уже опровергнуты гипотезы об однополом размножении и двуполости самой рыбы.

"Но в итоге оказалось, что сперма другого самца каким-то образом попала в организм этой самки извне, в результате чего и произошло непорочное зачатие", – уточнил ученый.

Рыба умерла, однако двадцать зародышей превратились в здоровых взрослых рыб.

Ранее сообщалось, что в Анголе обнаружили новый вид тарантулов с большим "рогом" на спине. Открытие сделали ученые из Южноафриканского национального института биоразнообразия. Особенностью такого паука стала большая роговидная выпуклость на спине. Однако функция этого "рога" неясна.