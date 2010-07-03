Росздравнадзор пресек продажу спермы и яйцеклеток в Сети

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Доступ к сайту иностранной компании, где незаконно продавались биоматериалы для искусственного оплодотворения, закрыт по требованию Росздравнадзора. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Поступила жалоба гражданки на некачественное оказание услуг по искусственному оплодотворению специалистами одной из московских клиник. Установлено, что клиника просто закупила биоматериал через сайт иностранной компании", – рассказали в Росздравнадзоре.

Отмечается, что у женщины родился ребенок с генетическими отклонениями.

Сделать ЭКО по полису ОМС в Москве можно в Центре планирования семьи и репродукции, городской клинической больнице имени В. В. Вересаева департамента здравоохранения, а также в других 33 медицинских организациях города, в числе которых как федеральные, так и коммерческие клиники.

За помощью могут обращаться пары, у которых не получается завести ребенка естественным путем в течение двух лет, а также женщины, не имеющие постоянного партнера. В этом случае пациентке необходимо прийти в женскую консультацию по месту прикрепления и получить подтверждение акушера-гинеколога, что у нее бесплодие или отсутствует возможность родить ребенка без медицинского вмешательства.

