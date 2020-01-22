Россиянам могут разрешить становиться донорами спермы после смерти

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Госдуме не исключили возможности разрешить россиянам становиться донором спермы посмертно. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бориса Менделевича.

"Надо понимать, что у британцев достаточно жесткие законодательные рамки и строгие требования к донорам. Далеко не каждый мужчина может пройти отбор и стать донором, из-за чего появляется дефицит", – отметил парламентарий.

По его словам, в России сейчас такой проблемы не существует, а потому неясно, насколько подобная инициатива необходима. В целом же Менделевич счел такую возможность неплохой при условии, что наука позволяет проводить процедуру донорства спермы после смерти.

"Главная преграда – этический момент и правовое регулирование процесса. Вот это должно быть четко прописано и строго соблюдаться", – резюмировал депутат.

Первыми использовать умерших для донорства спермы предложили ученые из Великобритании. По их уверениям сперматозоиды можно получить в течение двух суток после смерти мужчины.

Ранее Росздравнадзор пресек продажу спермы и яйцеклеток в Сети. Биоматериалы для искусственного оплодотворения незаконно продавались на сайте иностранной компании.