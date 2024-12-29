Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 29 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в столице в воскресенье, 29 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

В преддверии Нового года в Москве наступила оттепель. В связи с этим в последние дни 2024 года в городе сохранится облачность, прогнозируется небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица.

В понедельник, 30-го числа, синоптики ожидают, что в столице вновь пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное и ночное время будет сохраняться в диапазоне от 0 до 2 градусов.

Снег продолжится и во вторник, 31 декабря. Днем и в новогоднюю ночь будет чуть холоднее, чем ранее. Температура будет варьироваться от 1 до минус 4 градусов.

