Москвичам рассказали о погоде 29 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 29 декабря, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица и налипание мокрого снега, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура в столице будет колебаться в пределах от 0 до плюс 2 градусов, а в области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 737 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до утра 30 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что столичный регион в настоящее время находится в зоне небольшого гребня антициклона, а погода начнет меняться в пятницу, 29 декабря.

В воскресенье, 31 декабря, циклон двинется на юго-восток и начнет "закачивать" к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы. Эксперт предупредил, что 1 января столбики термометров покажут от минус 8 до минус 13 градусов.

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 29–30 декабря