Юрист предположил наказание для ответственных после падения наледи на генерала МЧС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ответственным за содержание кровли здания в ненадлежащем состоянии может грозить не только материальное, но и уголовно-правовое наказание. Об этом сообщил президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Игорь Трунов.

Как объяснил эксперт, ответственность за возникший в результате падения наледи с крыши инцидент может понести организация, за которой закреплена очистка кровли здания. По его словам, при падении наледи с объектов возникают разные ситуации.

"Если вы идете по улице и там обычный дом, который обслуживает, например, управляющая компания, это одна ситуация. Если это федеральное задание, которое относится к силовому ведомству, куда коммунальные службы города не имеют права зайти, ответственность уже несет эта структура", – цитирует специалиста РИА Новости.

Накануне в результате обрушения ледяной глыбы пострадал директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Мужчину госпитализировали, а затем провели ему операцию.

Позже стало известно, что Елизарова перевели из реанимации. Его состояние оценивалось как среднее тяжелое.

По факту инцидента прокуратура начала проверку. В ходе нее правоохранители намерены установить личности ответственных за очистку крыши здания от наледи.



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