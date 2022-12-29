Эксперт рассказала, что купить в подарок коллегам в последний момент

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Офисному работнику лучше всего подарить то, что каждый день будет заботиться о его здоровье. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова.

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на портативный увлажнитель воздуха. Это полезное устройство для офиса и дома, так как в сухом климате слизистые оболочки хуже справляются со своими барьерными функциями. В таких условиях мы более уязвимы перед инфекциями, пояснила врач.





Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Необычным и полезным подарком станет электронный корректор осанки. Он поможет выработать полезную привычку – держать спину ровно. Это очень важно для здоровья всех систем организма.

Корректор осанки представляет собой небольшой датчик, который крепится на тело. Как только его владелец начинает сутулиться, устройство посылает вибрацию или звуковой сигнал. И отключается, когда позвоночник принимает анатомически правильное положение, рассказала Кулакова.

К полезным подаркам врач отнесла и таблетницу с таймером. Это недорогой девайс, который напомнит заработавшемуся человеку, что пора принять лекарство или витамины.

Также можно подарить гироскопический тренажер, отметила Кулакова. Это небольшой шар, который надо обхватить рукой и делать вращательные движения кистью. Когда снаряд раскручивается, в попытке его удержать мышцы и суставы тренируются, объяснила эксперт.

"Гироскопический тренажер хорошо разминает руки. Плюс это забавная офисная игрушка, которая позволяет на время отвлечься от работы и сосредоточиться на физических ощущениях", – подчеркнула врач.

Для коллеги, которому тяжело даются утренние пробуждения, можно выбрать в подарок светобудильник, посоветовала Кулакова. Он имитирует восход солнца, становясь все ярче. Поскольку свет воздействует на сетчатку глаза даже через закрытые веки, в мозг начнут поступать сигналы к прекращению выработки гормона сна – мелатонина. В результате просыпаться станет намного проще, заключила Кулакова.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк посоветовала внимательно выбирать сладости для детского подарка. В их составе не должно быть красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса. В список самых вредных сладостей для детей врач включила карамель и леденцы.



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