Роспотребнадзор рекомендовал ресторанам отказаться от шведского стола в праздничные дни

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Роспотребнадзор рекомендовал ресторанам во время новогодних праздников отказаться от формата шведского стола. Об этом сообщается в методических рекомендациях ведомства.

"Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу шведский стол) – исключить", – говорится в документе.

Специалисты также посоветовали контролировать ношение масок в отелях и санаторно-курортных учреждениях. Кроме того, усилить контроль за соблюдением масочного режима в период праздников необходимо и в транспорте.

"Рекомендуется... усилить контроль в общественном городском и пригородном транспорте, на предприятиях/в организациях при оказании населению услуг за соблюдением масочного режима, дезинфекцией контактных поверхностей в течение дня", – отмечается в документе.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не проводить детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. При этом их проведение в театрах, цирках и различных концертных площадках разрешается, но при численности гостей больше 200 человек на них рекомендуется допускать только вакцинированных от COVID-19 совершеннолетних граждан.