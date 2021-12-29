Юрист оценила возможность снятия моратория на смертную казнь в России

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Снятие моратория на смертную казнь в России возможно. Об этом заявила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
"Для России и всего мира наибольшую опасность представляют террористические организации, террористическое движение, поэтому я не исключаю, что в отношении террористов, чья вина будет доказана, будет снят мораторий на смертную казнь", – цитирует ее RT.
Ярмуш отметила, что терроризм относится к наиболее опасным для общества тяжким преступлениям, поэтому применение смертной казни в отношении таких преступников является оправданным. При этом Ярмуш полагает, что данную меру нельзя распространять на педофилов и виновных в совершении преступлений сексуального характера.
"Я бы остереглась вводить смертную казнь [для этой категории преступников]. Пожизненное заключение – безусловно, но были ошибки. Бывает так, что складываются обстоятельства, при которых невинный человек может быть осужден", – пояснила адвокат.
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения к практике смертной казни в России. По его мнению, до тех пор пока происходят умышленные убийства, вопрос о применении высшей меры наказания остается актуальным.
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