В Москве выявлено 1 798 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выявлено 1 798 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

"За сутки госпитализированы 730 человек. На ИВЛ находятся 524 человека", – говорится в сообщении.

По последним данным, после получения лечения от COVID-19 за сутки выздоровели 2 653 человека. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом переболели 1 863 475 человек.

За минувшие сутки в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

В России за последние сутки подтвердили 21 119 случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрирован 10 458 271 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

По словам заведующего отделом Центра имени Гамалеи Александра Бутенко, срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности. Он отметил, что у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям, однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его.

