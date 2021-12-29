В России выявили 21 119 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 21 119 случаев коронавируса. В 1 660 (7,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 1 798 случаев, на Санкт-Петербург – 1 526, на Московскую область – 1 342, на Свердловскую область – 533, на Иркутскую область – 499, на Пермский край – 480, на Красноярский край – 459, на Ростовскую область – 457, на Краснодарский край – 444, на Алтайский край – 441.

С начала пандемии в России зарегистрирован 10 458 271 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

За последние сутки в стране подтверждено 932 смерти от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 307 022 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 42 776 человек, за все время – 9 380 223.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. При этом симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ. В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, насморком, першением в горле, кашлем и снижением аппетита.