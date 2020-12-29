Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам новогоднего квеста в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве Дед Мороз развезет на электробусе подарки участникам новогоднего квеста, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Дед Мороз в этом году приедет на электробусе. Мы запускаем самый новогодний квест. Сегодня инстаграмом Мосгортранса завладеет Дед Мороз и будет ездить на электробусе, даря подарки самым внимательным", – сообщает Дептранс.

Там пояснили, что всего праздничный электробус совершит три остановки, на каждой из которых Дед Мороз выложит видео в сторис, а участники должны будут отгадать, где он находится. Первые пять игроков, справившихся с заданием, получат подарки.

Как сообщалось, на вокзалах Московской железной дороги и ряда станций МЦК и МЦД железнодорожники создали праздничную атмосферу. На платформах появились елки и иллюминация. В новогоднем оформлении Савеловского вокзала преобладает спортивная тема. Например, в одной из фотозон Дед Мороз играет в хоккей с юным спортсменом.