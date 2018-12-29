Психоаналитик рекомендовал не начинать новую жизнь с Нового года

Психоаналитик, преподаватель Московского института психоанализа Ирина Смолярчук рекомендует не начинать "новую жизнь" с Нового года.
"Начать новую жизнь – значит, поставить себя в жесткие рамки, а это - график, обязательства и страх их не исполнить", – сказала Смолярчук Агентству "Москва". Руководствуясь такой логикой, мы лишаемся счастья праздника и беспечности. Все обещания, данные себе и близким перед Новым годом, исполнятся так скоро, как мы этого захотим. Если не сбылось, значит, мы это желание еще не оплатили, считает специалист.
Она также рекомендовала в новогоднюю ночь благодарить себя за успехи уходящего года и ставить цели на будущий. Цели лучше разбить на небольшие задачи. "Учитесь ценить и радоваться малому. Из мелких задачек, при помощи близких, сложится грандиозное большое достижение", – отметила психоаналитик.
Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рекомендовал россиянам в новогоднюю ночь сытно поесть и как следует потанцевать, чтобы переработать алкоголь без последствий для здоровья.
По данным опроса ВЦИОМ, лишь 1% россиян пользуются услугами психотерапевтов. При возникновении проблем две трети россиян обращаются за помощью к родственникам и членам семьи. Треть опрошенных ищут помощи у друзей.
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