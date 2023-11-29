Врач назвала последствия долгого отсутствия прогулок на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люди, которые редко ходят гулять, более апатичны, у них присутствует чувство разбитости и переутомления. Долгое отсутствие прогулок на свежем воздухе негативно отражается на иммунной системе, заявила главврач "ИНВИТРО-ЮГ" Светлана Ворожбит, сообщает "Газета.ру".

Она добавила, что отсутствие прогулок также ухудшает сон, при низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, постепенно может нарушиться обмен веществ. Чтобы этого не допустить, врач советует больше ходить. Этот вид физической нагрузки, с ее слов, снижает риск ожирения, сахарного диабета и других заболеваний. Кроме того, ходьба положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, стимулирует функцию пищеварительного тракта, улучшает качество и продолжительность жизни, подчеркнула Ворожбит.

Говоря о прогулках, она упомянула, что это хороший способ насытиться кислородом, активировать иммунную защиту и когнитивные функции. После прогулки у человека улучшается настроение, он ставится более спокойным, сосредоточенным и внимательным. Также этот вид физической нагрузки укрепляет кости, мышцы и суставы, а регулярные прогулки – хорошая профилактика проблем с позвоночником, добавила эксперт.

Ворожбит посоветовала выходить на прогулки офисным работникам, тем, кто работает из дома, и людям, чья работа связана с длительным напряжением глаз. Помимо этого, пешие прогулки она рекомендует пожилым, людям с избыточным весом или сахарным диабетом – ходьба положительно влияет на состояние углеводного и липидного обмена, помогает снизить или поддерживать массу тела, резюмировала Ворожбит.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что прогулка на свежем воздухе поможет быстро активизировать работу мозга и улучшить психоэмоциональное состояние.

В идеале, сказала она, длительность прогулки должна составлять час-полтора, но даже 15–20-минутный променад положительно скажется на организме. Ходить лучше то ускоряя, то замедляя шаг, рекомендовала Романенко.

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